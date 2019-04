Die Lohnschutz-Diskussion flammt neu auf

Der Präsident der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren, der Basler SP-Regierungsrat Christoph Brutschin, fordert nun Fortschritte beim Streit um den Lohnschutz. «Für die Volkswirtschaftsdirektoren hat der Erhalt der Bilateralen klare Priorität», sagt Brutschin. «Das bedeutet, dass wir über kurz oder lang ein institutionelles Abkommen abschliessen müssen.» Die Gewerkschaften lehnen den Vertrags­entwurf ab, weil dieser die heutigen flankierenden Massnahmen einschränke und dem Einfluss des Europäischen Gerichtshofs unterstelle. «Den Volkswirtschaftsdirektoren ist es ein Anliegen, dass das Rahmenabkommen nicht nur schlechtgeredet wird», erwidert Brutschin.

Vorsichtige Bundesräte

Die EU verlangt, dass die Schweiz zwei einschlägige EU-Richtlinien übernimmt. Damit hätte diese laut Brutschin genug Möglichkeiten, um gegen Lohndumping vorzugehen. Im Abkommen erwähnt sind zwar nur eine Voranmeldefrist von maximal vier Arbeitstagen, eine eingeschränkte Kautionspflicht sowie eine Dokumentationspflicht für Selbstständige. Doch die Durchsetzungsrichtlinie erlaube «weitere Verwaltungs- und Kontrollmassnahmen», sofern die bestehenden nicht ausreichen. «Die Schweiz erhält mit den EU-Richtlinien Spielraum für mehr Lohnschutz als von der EU vorgeschlagen», sagt Christoph Brutschin. «Aber es braucht natürlich eine Einigung mit den Gewerkschaften, dass über das Thema mit der EU offiziell geredet werden kann.»

Zu ähnlichen Schlüssen gelangen die Europarechtlerinnen Astrid Epiney und Lena Hehemann von der Universität Freiburg. Das Abkommen dürfte «den Spielraum der Schweiz in Bezug auf Massnahmen zum Schutz von Lohn- und Arbeitsbedingungen weniger weit einschränken, als es auf den ersten Blick den Anschein hat», schreiben sie in einem Aufsatz, der Anfang April in der Publikation «Jusletter» erschienen ist.

Konkret nennen die Autorinnen eine Verpflichtung von Unternehmen, den Behörden Dokumente zur Verfügung zu stellen und einen Ansprechpartner zu bezeichnen, der Kontrollen vereinfacht. Auch wäre die Schweiz frei, Lohnkontrollen wie bisher unter Beteiligung von Kantonen, Arbeitgebern und Gewerkschaften zu organisieren. Zudem könne sie weitere Massnahmen ergreifen, sofern diese zweckmässig, verhältnismässig und nicht diskriminierend seien. Der Lohnschutz werde zwar dem Europäischen Gerichtshof unterstellt, doch gewähre dieser tendenziell mehr Freiheiten. Damit stützen die Europarechtlerinnen die Argumentation des Bundesrats in den Erläuterungen zum Abkommensentwurf.

Inwiefern das Schutzniveau mit den EU-kompatiblen Massnahmen gewahrt bliebe, ist jedoch heftig umstritten. Selbst die Volkswirtschaftsdirektoren fordern dazu zusätzliche Erläuterungen von der Landesregierung. Die Bundesräte Guy Parmelin und Karin Keller-Sutter haben darum im März den Auftrag erhalten, mit den Sozialpartnern Gespräche zu führen. Offizielle Treffen haben nicht stattgefunden, doch auf beiden Seiten heisst es, man tausche sich regelmässig aus. Die beiden Bundesräte werden sich hüten, ihren Gesprächen einen allzu offiziellen und verbindlichen Anstrich zu geben. Sie gehen vielmehr vorsichtig vor, nachdem es im vergangenen Sommer zu einem Eklat kam, als die Gewerkschaften eine Einladung des damaligen Bundesrats Johann Schneider-Ammann zu Beratungen über die flankierenden Massnahmen zurückwiesen.