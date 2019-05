Die Klimadebatte wird immer radikaler

Was ist berechtigte Sorge, was Hysterie? Der US-Wetterdienst Accu Weather hat eben prognostiziert, dass der diesjährige Sommer in weiten Teilen Europas noch heisser und trockener werde als 2018: Temperaturen bis 40 Grad, brennende Wälder, verdorrte Felder. Sofort greifen Medien die Meldung auf, garnieren sie mit Katastrophenbildern. Die Spirale beginnt zu drehen: Es hagelt Klicks, Kommentare fluten die Leserforen, Gegenkommentare folgen und weitere Klicks: Der Klimawandel, natürlich, er ist schuld! Ist er nicht! Ist er doch! Man wähnt sich in einem Glaubenskrieg. Und wie so oft in solchen Auseinandersetzungen ist das erste Opfer: die Wahrheit.