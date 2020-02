Die Hälfte der Schweizer will ein Verbot von Kurzstreckenflügen

Die allgemeine Zufriedenheit mit der Politik ist von 38 auf 36 Prozent gesunken, wie die neuste, am Mittwoch veröffentlichte Vimentis-Umfrage zeigt. 17 Prozent sind in dieser Frage neutral, 47 Prozent sind tendenziell nicht zufrieden. Die zufriedensten Wählerinnen und Wähler sind jene der CVP (64 Prozent), die unzufriedensten jene der SVP (72 Prozent). Die zufriedensten Stimmbürger insgesamt sind in der Westschweiz zu Hause.