In der Tiefgarage im Grand Casino endete die Freiheit des Kokainkönigs

Es sollte eine «schöne Überraschung» werden für die Drogenfahnder, die am Nachmittag des 16. Mai dieses Jahres in der Tiefgarage des Grand Casino in Basel einen Lieferwagen umstellten. Aufgrund von Hinweisen ihrer internationalen Partner verfolgten sie eine Kokainlieferung, die zuvor mit einem Privatjet am Flughafen Basel-Mulhouse angekommen war.