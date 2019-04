«Die Frauen können mithelfen, das Problem zu lösen»

50 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind Frauen. Der Anteil Frauen in der Schweizer Armee liegt bei 0,7 Prozent; das sei ein «krasses Missverhältnis», sagt Bundesrätin Viola Amherd in einem Interview mit der «Rundschau».

Die Verteidigungsministerin will das Thema nun vorantreiben. Im VBS werde derzeit ein Konzept erarbeitet; unter anderem sollen Informationsanlässe an Schulen stattfinden, an denen man «gezielt auch Frauen mitschickt, damit Frauen auch Frauen als Ansprechpartnerinnen haben», erläutert Amherd.