Die EU schürt vor Weihnachten Frühlingsgefühle

Eben erst beherrschte noch Kraftmeierei die Europapolitik: Das Schweizer Parlament sagte vor zwei Wochen Ja zur Kohäsionsmilliarde für die EU-Länder, aber nur unter Bedingungen. Ungehalten reagierten darauf die EU-Botschafter in Bern.

Überraschend unterbricht die EU nun den gegenseitigen Schlagabtausch und schickt versöhnliche Signale. EU-Kommissar Johannes Hahn hat am Donnerstagabend in einem Interview mit SRF Verständnis dafür geäussert, dass die Schweiz viel Zeit braucht zur Diskussion des Rahmenabkommens – eine Premiere für einen Vertreter der Brüsseler Behörde. Weiter stellte Hahn Flexibilität in Aussicht bei der Aktualisierung von Handelsabkommen und der Teilnahme an EU-Forschungsprogrammen. Auch das ist eine Kehrtwende: Bisher fuhr die EU einen harten Kurs und verweigerte etwa eine Aufdatierung der gegenseitigen Anerkennung von Medizinaltechnik.