Die EU gibt der Schweiz neun Tage Zeit

Das Zeitfenster schliesst sich am 26. Mai. Dann würde das Abkommen zu den technischen Handelshemmnissen (MRA) für den Bereich der Medizinaltechnik auslaufen. Die Schweizer Regierung müsse bis dahin ein klares Signal geben, dass sie die Ratifizierung des institutionellen Rahmenabkommens einleiten wolle, wurde am Treffen festgehalten. Andernfalls werde die Aktualisierung des Abkommens nicht vorgenommen. In Brüssel wäre man gleichzeitig bereit, mit der Schweiz über die offenen Fragen beim Rahmenabkommen zu reden. Nachverhandlungen wurden erneut ausgeschlossen.

Nur Deutschland soll bei dem Treffen der 28 EU-Botschafter die Verknüpfung zwischen Rahmenabkommen und der Aktualisierung des MRA kritisiert haben. Sie drohe die Beziehung weiter zu belasten und könne zu einer unnötigen Eskalation führen. Die Verknüpfung sei im Interesse der EU, der Hebel dafür notwendig, die Schweiz zur Ratifizierung des Rahmenabkommens zu bewegen, argumentierte die Kommission und bekam die stillschweigende Unterstützung der übrigen Mitgliedsstaaten. Technisch sei die Aktualisierung des MRA im kurzen Zeitfenster nach der Abstimmung möglich, so EU-Diplomaten.

Zerstörte Hoffnungen

Nach Interviewaussagen von EU-Kommissar Johannes Hahn im Dezember gab es in der Schweiz kurz die Hoffnung, dass Brüssel die harte Haltung aufweichen könnte und die Blockade auf neue Marktzugangsabkommen wie etwa beim Strom beschränken würde. Mit der Aktualisierung des MRA würde die Schweiz einen erweiterten Marktzugang bekommen, argumentiert die EU-Kommission neuerdings und zerstört Hoffnungen auf Brüsseler Flexibilität. Die Schweiz fordere die Aktualisierung beim MRA, lehne aber jene bei der Personenfreizügigkeit seit Jahren ab. Vor dem Hintergrund des Brexit und der anlaufenden Verhandlungen mit Grossbritannien über eine künftige Partnerschaft könne die EU dieses Rosinenpicken nicht mehr erlauben.

Derzeit deutet nichts darauf hin, dass die Schweiz die Forderungen der EU bis zum 26. Mai erfüllen wird. Seit letztem Sommer suchen drei Arbeitsgruppen Lösungen für die drei Hauptprobleme des Rahmenabkommens. Der Bundesrat will mit der EU nochmals über den Lohnschutz, die Unionsbürgerrichtlinie und die staatlichen Beihilfen sprechen. Bevor er das tun kann, soll zuerst in den Gruppen geklärt werden, was die Schweiz von der EU genau für Anpassungen verlangt. Dort verhandeln in unterschiedlicher Zusammensetzung Vertreter der Bundesverwaltung mit Gewerkschaftern, Arbeitgebern und Kantonsvertretern.

Mehrere Beteiligte bestätigen, dass weitere Treffen stattfinden. «Wir wollen Lösungen finden, die mehrheitlich unterstützt werden», sagte Aussenminister Ignazio Cassis am Donnerstag an einer Pressekonferenz. Die konkreten Forderungen will der Bundesrat der EU erst nach der Abstimmung über die Kündigungsinitiative mitteilen. «Dann ist der Moment gekommen», so Cassis. Wann genau, liess er offen. Es sei nicht realistisch, dass innert weniger Tage eine Lösung mit der EU gefunden werde.