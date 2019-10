«Die ETH muss schneller auf den Klimawandel reagieren»

Weshalb möchte der ETH-Rat bestehende Institute auflösen? Das Ziel ist nicht die Auflösung. Wir wollen in erster Linie ein Center aufbauen, das im Bereich Klimawandel und Nachhaltigkeit Weltklasse ist. Dafür haben wir den Arbeitstitel «Swiss Federal Institute of Technology for Environment and Sustainability» gesetzt.