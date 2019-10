Die Armee will ins Schulzimmer

Das darf nicht wahr sein. Powerpoint streikt, das Video startet nicht. Ausgerechnet jetzt. Leutnant Bosshard soll an der Kantonsschule Schaffhausen junge Leute für das Militär begeistern. Und nun das. «Komm jetzt!», murmelt Remo Bosshard im Klassenzimmer. Seine Stirn glänzt. Der Ausgänger, dieser graue Sack von einem Anzug, macht die Sache nicht angenehmer. Doch Bosshard verzieht keine Miene. In solchen Situationen muss man improvisieren, hat er zuvor auf dem Weg ins Klassenzimmer noch gesagt, im Stile von SABTA: Sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Dieser informelle Leitfaden hat schon Generationen von Kadern geholfen. Dann löst sich das Problem so plötzlich, wie es aufgetreten ist, der Film läuft.