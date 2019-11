Die Angst vor dem Karrierekiller

Fast ein Viertel der Mütter gibt an, sie seien nach der Arbeit meistens oder immer zu müde, um die Hausarbeit zu erledigen. Um die Belastung abzufedern, holen sich gut zwei Drittel der Haushalte Hilfe bei der Kinderbetreuung.

Inwiefern Kinder extern betreut werden, hängt vom Wohnort ab. In Grossstädten nutzen über 60 Prozent eine Krippe, in ländlichen Gemeinden nur gerade 24 Prozent. Auch die Sprach­region spielt eine Rolle. So werden Kinder in der Romandie viel häufiger in der Krippe betreut als in der Deutschschweiz und im Tessin.