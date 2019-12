Deutsche wandern am liebsten in die Schweiz aus

Deutsche Auswanderer sind jung, hochqualifiziert und verlassen Deutschland in der Regel für einen besser bezahlten Job, vorzugsweise in der Schweiz. Das zeigt die erste repräsentative Studie, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde.

Laut der Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung über deutsche Aus- und Rückwanderer haben über 70 Prozent der deutschen Auswanderer einen Hochschulabschluss. Jährlich wandern etwa 180'000 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit ins Ausland ab – und 130'000 kehren pro Jahr zurück.