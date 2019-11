Der Streit um die 5G-Grenzwerte ist neu entbrannt

Der Fachbericht des Bundes «Mobilfunk und Strahlung» gibt zwar eine Menge Empfehlungen ab, von einem besseren Monitoring gesundheitlicher Auswirkungen bis zu einer Harmonisierung beim Vollzug. Aber bei der zentralen Frage, ob die Grenzwerte erhöht werden sollen, präsentiert er lediglich einen Strauss von Optionen. Fünf an der Zahl: von einer partiellen Absenkung der Grenzwerte bis zu deren Erhöhung. Die Interpretationen des Berichts fallen dementsprechend kontrovers aus. Um einen Datenstau zu vermeiden, müssten die Grenzwerte nun gelockert werden, fordert Asut, der Schweizerische Verband der Telekommunikation in einer Medienmitteilung. Nur so könne innert nützlicher Frist eine flächendeckende Versorgung der Schweiz mit 5G sichergestellt werden.