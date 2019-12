Der Nationalrat kommt dem Pflegepersonal weit entgegen

Weshalb lancierte der Berufsverband des Pflegepersonals eine Volksinitiative?

Der Schweiz droht aufgrund der demografischen Entwicklung im kommenden Jahrzehnt ein Pflegenotstand. (Lesen Sie hier wie gravierend der Personalmangel ist.) Der grosse Personalbedarf wird auch von Bundesrat und Nationalrat nicht bestritten.

Ein Mangel an diplomierten Pflegefachkräften gibt es in allen Versorgungsbereichen, besonders aber in der Langzeitpflege. Bis 2025 dürften rund 25’000 ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger fehlen. Nimmt man das Jahr 2030 als Referenz, braucht es gar zusätzlich 65’000 Pflegende. Zurzeit sind in der Schweiz rund 190’000 Personen in der Pflege beschäftigt.

Was verlangt die Initiative?

Das Hauptanliegen der Initiative ist die Aufwertung der Pflegeberufe. So sollen Pflegefachleute gewisse Leistungen ohne ärztliche Anordnung ausführen und direkt mit der Krankenkasse abrechnen können. Zu diesen Leistungen gehört vor allem die Grundpflege: Körperpflege, Verbände anlegen, Flüssigkeitskontrolle oder Prophylaxe zur Verhinderung von Thrombosen, Lungenentzündungen und Dekubitus. Weiter fordert die Initiative bessere Arbeitsbedingungen, die in Gesamtarbeitsverträgen geregelt werden, und mehr staatliche Gelder für die Aus- und Weiterbildung. Der Bund müsste dafür sorgen, dass Pflegeleistungen angemessen abgegolten werden und dass Pflegefachpersonen anforderungsgerechte Arbeitsbedingungen vorfinden.

Was sieht der Gegenvorschlag vor?

Der Nationalrat ist der Forderung nach selbstständiger Abrechnung gewisser Pflegeleistungen weit entgegengekommen. So soll der Bundesrat solche Pflegeleistungen definieren, die Pflegerinnen und Pfleger ohne ärztliche Anordnung ausführen dürfen. Die vorberatende Nationalratskommission hatte eine wesentlich restriktivere Lösung vorgeschlagen, die die Initianten ablehnen. Gemäss Kommission sollte selbstständiges Abrechnen nur möglich werden, wenn eine Krankenkasse die Pflegefachkräfte unter Vertrag nimmt.

Weshalb lehnt der Nationalrat die Pflegeinitiative dennoch ab?

Ein Argument ist die fehlende Zuständigkeit des Bundes, in die Lohnstruktur der Pflegeberufe einzugreifen. Der Bund beschäftige kein Pflegepersonal, sagte Kommissionssprecher Philippe Nantermod. Auch die Spitalplanung sei Sache der Kantone. Die Warnung vor den Kosten der Initiative relativiert sich hingegen, nachdem der Nationalrat den Initianten bei der selbstständigen Abrechnung mit den Kassen weit entgegengekommen ist.