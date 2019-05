Der Bischof von Chur übergibt sein Amt einem Verbündeten

Die Zürcher Kantonalkirche schrieb gestern in einem Communiqué: «Wir freuen uns darauf, Bürcher näher kennen zu lernen. Unsere Türen stehen offen für einen zukunftsgerichteten Dialog und einvernehmliche Schritte im bewährten dualen System der Katholischen Kirche im Kanton Zürich.»

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Bürcher in der Opposition zum dualen System von innerkirchlichen und staatskirchenrechtlichen Instanzen ein ­Verbündeter Huonders ist. Als ­Bischofsvikar in Lausanne verwickelte er sich bei der Finanzierung von Projekten in Kompetenzstreitigkeiten mit dem staatskirchenrechtlichen Verband der Pfarreien des Kantons Waadt. Deren demokratische Struktur hielt er für unvereinbar mit dem Selbstverständnis der katholischen Kirche. Dieses Zerwürfnis soll ein Grund für seinen abrupten Abgang im Jahre 2004 gewesen sein.

Huonder zieht nach Wangs

In seiner gestrigen Botschaft gibt sich Bürcher zuversichtlich und wirbt um Verständnis dafür, dass er sich erst im Juni den Medien stellen werde. Ganz besonders richtet er seinen «Gruss an diejenigen, die nach den vielen Negativmeldungen bezüglich etwa der Missbrauchsfälle von ihrer Kirche oder allgemein vom Leben enttäuscht sind, sowie an die Personen, die an Körper und/oder Seele leiden.» Besonders für sie sei er als apostolischer Administrator gesandt, aber nicht weniger auch für alle anderen.

Und der emeritierte Bischof Huonder? Allen Kontroversen der letzten Wochen zum Trotz will er definitiv zu den schismatischen Piusbrüdern ziehen. So liess er gestern verlauten: «Ich selbst nehme nun, wie bereits bekannt, meinen Wohnsitz im Wohntrakt des Priesterhauses im Institut Sancta Maria Wangs SG.»