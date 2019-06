Das stört die Schweizer am Gesundheitswesen

Die Krankenkassenprämien sind laut einer Umfrage noch vor den Steuern das grösste finanzielle Problem für einen Haushalt. Trotzdem wollen die Stimmberechtigten gemäss dem Gesundheitsmonitor 2019 auf keine Leistungen verzichten.

86 Prozent haben einen sehr oder eher positiven Gesamteindruck vom Gesundheitswesen, wie die Interpharma in dem am Montag in Bern veröffentlichten Gesundheitsmonitor 2019 schreibt.

Die Phase der stabil hohen Gesamtzufriedenheit halte somit ein weiteres Jahr an. Seit 2013 hätten jeweils mindestens drei Viertel der Stimmberechtigten ein positives Gesamturteil gefällt.

Allerdings erachten nur noch 61 Prozent die Qualität des Gesundheitswesens als gut oder sehr gut. Das sind 20 Prozentpunkte weniger als in der Vorjahresbefragung. Zwei im letzten Jahr festgehaltene Veränderungen sind 2019 von den Befragen praktisch wieder korrigiert worden. 2018 entwickelte sich die Meinung in Richtung einer Krankenversicherung, die alle Leistungen statt nur die finanziellen Risiken abdecken soll.