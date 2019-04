«Das könnte die Atomaufsicht als klares Gegengewicht stärken»

Bald tritt Wanner ab. Er wird nächstes Jahr 65 und geht in den Ruhestand. Das Ensi hat die Suche nach einer Nachfolge gestartet; das zeigt ein Stelleninserat, das die Aufsichtsbehörde auf ihrer Website aufgeschaltet hat. Das Anforderungsprofil ist vielschichtig: «initiative» Führungsperson, vorzugsweise mit technisch-wissenschenschaftlichem Hochschulabschluss und Promotion, idealerweise praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Atomenergie, spezifische Kenntnisse im Bereich der nuklearen Sicherheit und der Sicherheit geologischer Tiefenlager. Erwünscht sind weiter «ausgeprägte Fähigkeiten» zur Kommunikation mit Medien, Politik, Industrie und Verwaltung.

Start im Sommer 2020

Wanners Nachfolge soll im Sommer 2020 ihre Arbeit aufnehmen. Politisch relevant ist die Frage nach der Unabhängigkeit der neuen Führungskraft. «Zur Vermeidung von Interessenkonflikten» dürfen Bewerber «heute» nicht in Unternehmen tätig sein, die das Ensi beaufsichtigt, heisst es im Inserat, also sicher nicht in einem der fünf Atomkraftwerke in der Schweiz. Das heisst aber auch: Hat ein Bewerber einst dort gearbeitet, ist das kein zwingender Ausschlussgrund aus dem Kreis der Anwärter. Wanner selber war nie in einem AKW tätig, wie er 2011 zu Protokoll gegeben hat.

Atomgegner sehen hier Konfliktpotenzial, zumal die Schweizer Atombranche überschaubar ist. Florian Kasser von Greenpeace hofft auf eine Persönlichkeit, die neutral bis kritisch gegenüber der Atomtechnologie eingestellt ist. «Das könnte die Atomaufsicht als klares Gegengewicht zu den Betreibern stärken.»

Hoffnung auf «integre Person»

Nils Epprecht, Geschäftsleiter der Schweizerischen Energie-Stiftung (SES), wünscht sich eine «integre Person, die genügend Abstand zur Atombranche aufweist und sich der Risiken des ältesten AKW-Parks der Welt mit unlimitierter Betriebsbewilligung ausreichend bewusst ist». Wanner habe professionell kommuniziert, sei freundlich und korrekt gewesen. Auch habe er viel getan, um das Ensi in der Öffentlichkeit unabhängig wirken zu lassen, so Epprecht.

«Doch das Ensi ist unter seiner Führung nicht transparenter geworden.» Es habe – gerade in letzter Zeit – im Zweifelsfall im Sinne der Betreiber entschieden. So etwa bei der Wiederinbetriebnahme des AKW Beznau oder – wiederum im Fall von Beznau – bei den wiederholt hinausgeschobenen Fristen zur Nachrüstung der Brennelementbecken-Kühlung.