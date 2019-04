Das bringen Waffengesetz-Reformen wirklich: Die Zahlen

«Ich höre noch heute den Satz: ‹Ich erschiesse dich, habe genug Munition.›» Eine 90-jährige Frau hat sich an die Redaktion gewandt. Per Brief, verfasst auf einer Schreibmaschine. Sie schildert darin, wie ihr Mann sie immer wieder mit seiner Waffe bedroht hatte. Er sei begeisterter Schütze gewesen, «mit vielen, vielen Abzeichen und Bechern». Angefangen hatten die Drohungen in den 70er-Jahren. Ihr Mann sei nach einem Schlaganfall manisch-depressiv geworden. Erst drei Jahrzehnte später habe sie sich an die Polizei gewandt, sagt die Frau im Gespräch.