Das Verhalten von Demonstranten ist eine Frechheit

Demonstrationen sind ein wichtiges Gut in einer Demokratie, die Versammlungsfreiheit ein Grundrecht. Wer eine Bewilligung erhält, darf auf die Strasse; egal für welches Anliegen, solange man sich an die gesetzlichen Bestimmungen hält. Gut so!

Wie sich viele Demonstranten in der Schweiz derzeit aufführen, ist aber inakzeptabel, ja schlicht eine Frechheit. In Basel haben sich am Samstag mehrere hundert Personen formiert, um auf die Situation in Griechenland aufmerksam zu machen: «Grenzen öffnen – Solidarität statt Faschismus». Dass diese Demonstration nicht bewilligt worden ist und sich die Teilnehmer fast hämisch darum foutieren, ist das eine. Viel befremdlicher ist, dass es die Schmierfinke (zum wiederholten Mal) nicht lassen konnten, auf ihrem Weg vom Claraplatz zum Spiegelhof auch noch Wände und Geländer zu versprayen. Immerhin blieb rohe Gewalt, auch keine Seltenheit, dieses Mal aus.