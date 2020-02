«Das Gesundheitssystem wird schnell an seine Grenzen stossen»

Zurzeit kläre man viele Verdachtsfälle ab. «Im Moment haben wir vier bestätigte Fälle, denen es gesundheitlich den Umständen entsprechend gut.» Alle Personen hätten sich in Italien angesteckt. Die Infizierten seien isoliert und alle Kontaktpersonen seien in Quarantäne genommen worden. «Die beiden Infizierten in Graubünden sind Mitglieder einer Familie. Sie wurden gemeinsam isoliert», sagt Koch. Insgesamt befänden sich derzeit schweizweit 20 Personen in Quarantäne.

In Europa stiegen die Fallzahlen, Italien habe bereits 12 Tote gemeldet, erklärt Koch. Der Bund erwartet, dass die Anzahl der Infizierten in der Schweiz nun täglich ansteigen wird. «Das jetzige System wird schnell an die Grenzen stossen. Solange die Kantone dies noch können, werden wir versuchen, alle Fälle zu entdecken.» Wenn dies nicht mehr möglich sei, werde man sich schnell auf die schwereren Fälle konzentrieren. «Die meisten Fälle sind harmlos und die Personen genesen von selbst», so Koch. Sehr bald werde man die Kräfte auf die schweren Fälle konzentrieren müssen.

«Schützen sie sich selbst und andere»

Pascal Strupler, Direktor des Bundesamt für Gesundheit, erläutert die neue Informationskampagne des Bundes. «Sie zeigt auf, wie man sich mit einfachen Massnahmen selbst schützen kann.» Er appelliert an die Solidarität, sich an die Massnahmen zu halten. «Schützen sie sich selbst und andere.» Bereits gestern habe der Bund die Information im Tessin an der Grenze gestartet. «Es ist äusserst wichtig, dass sich die Bevölkerung daran hält.» Sobald neue Massnahmen nötig würden, werde man die Kampagne anpassen.

«Die Hände spielen bei der Übertragung die wichtigste Rolle. Fassen sie sich nicht ins Gesicht», sagt Leiterin Sektion Infektionskontrolle des BAG, Virginie Masserey. Deshalb rät der Bund, sich häufig die Hände mit Seife zu waschen oder die Hände zu desinfizieren: vor dem Essen, bevor man einen Kranken besucht, nach der Toilette, nach dem Berühren von Oberflächen. Ebenso empfehle man Papiertaschentücher.

«Wenn man Symptome hat wie Fieber, soll man zu Hause bleiben, den Kontakt mit Menschen meiden und sich an einen Arzt wenden.» Es sei wichtig, dass alle in der Schweiz diese Regeln kennen würden. Die Botschaften sind deshalb mit Piktogrammen und Videos visualisiert.