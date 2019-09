Das Selbstvertrauen der CVP scheint dahin

Wer hätte es gedacht, die CVP kann auch böse sein. Via Suchmaschine lockt sie Internetsurfer auf eine Website mit unverfänglichem Titel, wo die Betreffenden mit negativer Wahlwerbung eingedeckt werden: Kandidaten der Konkurrenzparteien finden sich dort als Apologeten falscher Konzepte angeprangert. Die Betroffenen reagieren erbost; die CVP-Aktion wird seit gestern in den sozialen Medien heftig diskutiert und kritisiert. Ausgerechnet die biedere Christlichdemokratie steht auf einmal als Trendsetterin des Fiesen da: Sie betreibe «Negative Campaigning», lautet der Vorwurf – das gezielte Schlechtmachen des Gegners, wie es insbesondere in den USA seit langem üblich ist.