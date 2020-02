Crypto-Affäre: Parlament entmachtet die Regierung

In der Crypto-Affäre darf der Bundesrat ab sofort nur noch zuschauen. Die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments (GPDel) hat die Landesregierung bei der Aufklärung der Geheimdienstaffäre auf die Zuschauertribüne verbannt. Die Untersuchung der Affäre, die der Bundesrat Mitte Januar in Auftrag gegeben hat, hat die GPDel per sofort gestoppt.