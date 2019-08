Corippo will leben

Das Dorf ist so klein, dass man dem Nachbarn auf den Teller sieht. Und es ist so gross, dass viele Häuser leer stehen. Zwölf Menschen leben in Corippo. Bloss noch zwölf. Das kleinste Dorf der Schweiz. Überaltert und vom Aussterben bedroht. Corippos Einwohner können es nicht mehr hören – es reicht langsam mit diesem negativen Superlativ.