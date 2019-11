Chinas Uiguren-Lager: «Besorgnis ausdrücken reicht nicht»

China regiert in der nordwestlichen Provinz Xinjiang mit äusserster Härte: Hunderttausende Personen sind in Umerziehungslagern interniert, wie ein Journalistennetzwerk diese Woche unter dem Titel «China Cables» nachwies. Das Aussendepartement des Bundes hat am Dienstag «Besorgnis» darüber ausgedrückt und China aufgerufen, die Lager zu schliessen.