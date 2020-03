Bundesrat will Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen verbieten

Am Freitag wird der Bundesrat neue Präventionsmassnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschliessen. Dazu hat er den Kantonen Vorschläge zur Stellungnahme geschickt. Teil dieser aktuell laufenden Vernehmlassung ist, Veranstaltungen mit mehr als 300 Teilnehmern ab Montag schweizweit zu verbieten. Die bisherige Obergrenze liegt bei 1000 Personen. Diese hatte der Bundesrat am 28. Februar verhängt, sie gilt noch bis am Sonntag.