Bundesrat justiert in Geheimsitzung EU-Strategie

Der Motionstext vermeidet den Begriff der Nachverhandlungen, weil die EU darauf allergisch reagiert. Doch in der Sache meint die Motion genau das: Nachverhandlungen. So heisst es in der Motion etwa zur Unionsbürgerrichtlinie, deren Übernahme müsse «explizit ausgeschlossen» werden. Zudem will der Motionstext auch Nachbesserungen zu weiteren Punkten, etwa zum Streitschlichtungsverfahren.

Zeit ist knapp

Gegen die Motion legten sich unter anderem die beiden Zürcher Ständeräte ins Zeug. Ruedi Noser (FDP) warnte davor, der Regierung ins Handwerk zu pfuschen. Der Bundesrat strebe ja selber Klärungen zum Vertragsentwurf an. Daniel Jositsch (SP) findet die Übung sogar gefährlich. Die SVP, so prognostizierte er, werde diesen ­Motionstext später gegen das Rahmenabkommen verwenden und sagen: «Seht, selbst der Ständerat hat gesagt, die dynamische Rechtsübernahme ist eigentlich eine automatische!»

Wie es nun weitergeht, ist offen. Eine Klärung aller Details, wie sie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bis zum 18. Juni erwartet, hält man sogar im Bundesrat für unrealistisch. Eine definitive Lösung für alle offenen Fragen werde bis am nächsten Dienstag «sicher nicht» vorliegen, sagte Aussenminister Ignazio Cassis am Rande der gestrigen Ständeratsdebatte – und fügte an: «Schön wärs!»