Bund unterstützt im Ausland klimaschädliche Projekte

Zudem, so der Bundesrat, gelte es, klimapolitische Aspekte und «legitime entwicklungspolitische Interessen» im Einzelfall gegeneinander abzuwägen. Der Bundesrat vertritt daher eine «differenzierte Position». Letztes Jahr hat er angekündigt, in den Exekutivräten der multilateralen Entwicklungsbanken künftig gegen die Finanzierung von Kohlekraftwerken zu stimmen.

Moderne Gaskraftwerke dagegen bilden, wie der Bundesrat festhält, in vielen Entwicklungsländern «weiterhin ein unverzichtbares Element» der Stromversorgung: Sie könnten Kohlekraft ersetzen, wo nicht genügend erneuerbare Energien und Energiesparpotenzial vorhanden seien, was in der Summe den CO2-Ausstoss deutlich senke. Auch könnten sie als Reserve dienen, um Schwankungen bei der Wind-, Sonnen- und Wasserenergie auszugleichen, «und so deren Einsatz erst ermöglichen, indem die Versorgungssicherheit erhöht wird».

Weltbank in der Kritik

Der Bundesrat betont ferner, die multilateralen Entwicklungsbanken müssten strenge Umweltstandards einhalten, um negative ökologische Auswirkungen ihrer Projekte zu minimieren. Die Schweiz setze sich in den Steuerungsausschüssen für «ambitionierte Standards» ein. «Trotzdem kommt es immer wieder zu negativen Umweltauswirkungen und Menschenrechtsverletzungen», entgegnet Kristina Lanz von Alliance Sud, der Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Hilfswerke.

Allein in den letzten zehn Jahren seien beim Inspection Panel, der unabhängigen Beschwerdestelle der Weltbanktöchter IBRD und IDA, 32 Klagen eingegangen, die meisten davon wegen negativer Umweltauswirkungen von Projekten, welche die IBRD finanziert hat. Im Falle der Weltbanktochter IFC seien momentan 61 Beschwerdefälle in Bearbeitung.

In den letzten fünf Jahren stellte die Bank Gelder im Umfang von 12 Milliarden US-Dollar zur Verfügung im Zusammenhang mit fossilen Energien.

Hinzu kommt: Die Weltbank mit all ihren Unterorganisationen investiert trotz verschiedener Klimaversprechen noch immer dreimal mehr in fossile Energieprojekte als in erneuerbare Energien. Das hat die deutsche Umwelt- und Menschenrechtsorganisation «Urgewald» letztes Jahr aufgezeigt. In den letzten fünf Jahren stellte die Bank Gelder im Umfang von 12 Milliarden US-Dollar zur Verfügung im Zusammenhang mit fossilen Energien. Das Geld floss unter anderem in eine der weltgrössten Ölraffinerien in Nigeria sowie die Erschliessung eines neuen Ölfelds in Kenia.

Die Recherche zeigte auch, dass die Weltbank nach wie vor Kapitalbeteiligungen im Wert von mindestens 512 Millionen Dollar in 12 Öl- und Gasförderprojekten besitzt sowie 34 Millionen Dollar in Projekten mit angegliederten Kohlekraftwerken. Lanz von Alliance Sud fordert deshalb: «Die Schweiz soll sich dafür einsetzen, dass die Weltbank eine konsequente Klimapolitik erarbeitet und künftig kleinere Projekte zur nachhaltigen und kostengünstigen lokalen Energiegewinnung favorisiert.»