Bund bereitet schärferes Regime an der Grenze vor

Der Bund prüft schärfere Regeln zur Corona-Prävention an den Landesgrenzen. Das bestätigen mehrere gut informierte Personen. Es entspricht einer Forderung der Tessiner Regierung, wie Polizeidirektor Norman Gobbi am Mittwoch an einer Medienkonferenz sagte. Weil Bern eine Grenzschliessung ablehne, habe der Staatsrat gesundheitliche Grenzkontrollen gemäss Epidemiengesetz verlangt.