Besser über das Virus informieren – und schnell

Nun ist es ja oft sinnvoll, eine Krisensituation erst mal in Ruhe zu analysieren. Mit einer nicht durchdachten Strategie auf sich viral verbreitende Ängste zu reagieren, könnte schlimmstenfalls noch zu einer Panik beitragen, statt sie einzudämmen. Wenn sich mögliche Schreckensszenarien blitzschnell auf Social Media rund um den Globus verbreiten, muss man sich zunächst einen Überblick verschaffen. Ein guteidgenössisches «Nume nid gsprängt» kann da die angemessene Reaktion sein.

Aber als die Pressekonferenz dann endlich stattfand, wirkten die BAG-Vertreter alles andere als souverän. Sie kannten die genaue Verbreitung des Erregers nicht. Und sie schätzten die Schwere der Erkrankungen anders ein als die meisten Virologen und Epidemiologen.

Wenn sich nun das Coronavirus auch in Europa festsetzt, ist es für Schweizerinnen und ­Schweizer zentral, dass sie verlässlich informiert werden.

Hinter vorgehaltener Hand meldeten Wissenschaftler darum die Sorge an, ob das BAG wirklich gerüstet sei, um die Schweizer Bevölkerung während einer Epidemie gut zu informieren. Auch eine versprochene Hotline, um besorgte Kranke oder Reisende zu beraten, liess zu lange auf sich warten. Erst am Donnerstagnachmittag war es so weit, als Spitäler und Arztpraxen längst unter dem Ansturm verun-sicherter Menschen ächzten.

Angesichts der bisherigen Informationspolitik des BAG muss man ­bangen und hoffen, dass es wenigstens die Arbeit hinter den Kulissen besser erledigt. Wenn sich nun das Coronavirus auch in Europa festsetzt, ist es für Schweizerinnen und ­Schweizer zentral, dass sie verlässlich informiert werden. Und schnell. Das BAG muss da noch klar zulegen.