Bei den Kesb-Kritikern eskaliert der Zoff hinter den Kulissen

Schwander selber verteidigt sich gegen die Kritik. Er habe das Initiativkomitee am 28. August über den Stand der Dinge informiert – nur Hauser und ein weiteres Komiteemitglied waren an der Sitzung dabei, Onken unter anderem fehlte. Keller-Inhelder, die immer wieder für die Initiative spricht, war zwar an der Sitzung – ist aber überraschenderweise gar nicht Mitglied des Initiativkomitees.

Schwander sagt, es sei damals erwogen worden, nochmals mehrere Hunderttausend Franken in die Unterschriftensammlung zu investieren – doch angesichts der angestossenen Gesetzesrevision beim Bund habe man darauf verzichtet. Hauser jedoch sagt, über eine solche Investition sei in seinem Beisein nie gesprochen worden. Zudem sei die Sitzung nur auf seine Intervention zustande gekommen.

Ist alles nur Wahlkampf?

Schwander erklärt, er kämpfe nach wie vor für das Zustandekommen der Initiative. Dafür halte er derzeit viele Vorträge. Laut seiner Website finden diese Vorträge aber fast ausschliesslich im Kanton Schwyz statt. Zudem hat Schwander nach eigenen Angaben unlängst Unterschriftenbögen an 70’000 Haushalte verschickt – ebenfalls nur im Kanton Schwyz.

In Schwyz steht Schwander derzeit in einem schwierigen Wahlkampf. Seine Wiederwahl als Nationalrat ist zwar kaum gefährdet. Doch Schwander will mehr: Er will in den Ständerat und dort den Sitz seines Parteikollegen Peter Föhn verteidigen. Bei diesem Unterfangen machen ihm zwei Regierungsräte harte Konkurrenz: Finanzminister Kaspar Michel (FDP) und Baudirektor Othmar Reichmuth (CVP). Wenn Schwander gegen sie unterliegt, verliert die SVP einen weiteren ihrer bloss fünf Ständeratssitze.