Bäumle gesteht aufgeblähte Bilanz bei Green Cross Schweiz ein

Konkret war die Bilanz 2017 der Umweltorganisation um rund fünf Millionen Franken aufgebläht. Die Ursache laut Bäumle: Green Cross hatte viel mehr Geld ausgegeben, als man sich leisten konnte – und dann die Ausgaben in der Bilanz versteckt: «Das war sehr gut getarnt, wir haben das erst mit viel Detailarbeit herausgefunden.»

Die Verantwortung sah der GLP-Politiker bei der Geschäftsführerin von Green Cross, die für diese Zeitung nicht erreichbar war. Schon Ende Juni 2018 habe man ihr einen Ad-Interim-Manager zur Seite gestellt, nachdem der Informationsfluss zwischen Stiftungsrat und Geschäftsleitung nicht richtig funktioniert habe. «Wir gingen damals von Überforderung aus und merkten nicht, dass da noch mehr dahintersteckte», so Bäumle. Es sei dann aber nicht besser, sondern schlimmer geworden. So seien immer mehr Fragen zur Verbuchung von Einnahmen aufgetaucht. Ende August schliesslich habe man sich per sofort von der Geschäftsführerin getrennt.

«Bei einem Konkurs verlieren alle»

Das Finanzloch blieb allerdings über Monate ein Geheimnis. Der Stiftungsrat habe im Herbst 2018 einstimmig entschieden, die Öffentlichkeit nicht darüber zu informieren, so Bäumle weiter. Dies hätte womöglich zum Konkurs von Green Cross Schweiz geführt – und hätte auch in den ausländischen Ablegern des Netzwerks zu Zusammenbrüchen führen können. «Das war eine extrem schwierige Güterabwägung», sagte Bäumle. So glaubten Spender während rund sechs Monaten, einer gesunden Organisation Geld zu überweisen, während Green Cross Schweiz in Wahrheit wohl überschuldet war. «Wir waren der Meinung: Das Schlimmste wäre ein Konkurs. Dann verlieren alle.» Am 23. Dezember 2018 reichte der Stiftungsrat Strafanzeige gegen die Ex-Geschäftsführerin ein.

Der Politiker legte am Donnerstag zugleich die neue Bilanz 2018 vor. Diese weist ein knapp positives Organisationskapital aus. Bäumle sagte, Green Cross Schweiz habe die Kosten stark reduziert: Das Personal betrage ab Mai 2019 nur noch 400 statt wie früher 1000 Stellenprozente, man habe Projekte eingestellt und bei IT und Mietkosten gespart. «Wir sind nun an einem Punkt, an dem wir wieder optimistisch in die Zukunft blicken.»

«Kleinere Brötchen backen»

Green Cross Schweiz will nun «kleinere Brötchen backen» und sich auf Sozialmedizin-Programme in Russland, Weissrussland, Ukraine und Vietnam konzentrieren. Auch beim Dachverband Green Cross International mit Sitz in Genf gab es einen Kostenschnitt, da die Organisation stark vom Schweizer Ableger als Finanzgeber abhängig ist. Die Genfer Büros von Green Cross International wurden geschlossen, die Verwaltung läuft heute von Zürich aus.