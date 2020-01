BAG zu Virus: Schweizer Masken drohen abzulaufen

Bezüglich des aktuellen Mangels an Atemmasken sagte Koch, die Schweiz verfüge über einen Notvorrat an Atemschutzmasken. «Die Masken stehen jedoch kurz vor dem Verfallsdatum.» Der Bund würde derzeit abklären, ob die Masken im Ernstfall trotzdem verwendet werden könnten. «Die Masken fehlen aber nicht nur in der Schweiz, sondern vor allem im asiatischen Raum», sagt Koch. «Die Gesichtsmasken, die hierzulande im Angebot sind, werden jedoch in Asien hergestellt.» Es mache deshalb generell wenig Sinn, Masken aufzukaufen.

Keine Details zu Verdachtsfällen

Bisher seien im Referenzlabor in Genf mehrere Verdachtsfälle getestet worden, sagte Koch. Zahlen und Details zu diesen Fällen gibt das BAG nicht bekannt. Die zwei Fälle aus Zürich, für die der negative Befund am Dienstagmorgen bekannt geworden war, seien ein kleiner Teil dieser Fälle, sagte Koch.

Das Zentrum für Viruserkrankungen am Universitätsspital Genf ist seit 16. Januar in der Lage, Proben auf das neue Coronavirus 2019-nCoV zu testen. Es hat mittlerweile eine Taskforce eingesetzt, die täglich – auch am Wochenende – Tests durchführen kann, wie Leiterin Isabella Eckerle ausführte.

Auf Grund der Daten von hospitalisierten Patienten gefährde das neue Virus eher ältere Menschen sowie Menschen mit Grunderkrankungen, sagte Eckerle. Erkrankungen bei unter 30-Jährigen oder Kindern seien erst wenige bekannt. Angesichts der sich stündlich ändernden Zahlen seien solche Zahlen aber «mit Vorsicht zu betrachten».

Konkrete Empfehlungen macht das BAG bis auf die auch für die saisonale Grippe geltenden Ratschläge bisher nicht, wegen des zurzeit geringen Risikos, sich in der Schweiz anzustecken. Bei Reiseempfehlungen will sich das BAG auf die Weltgesundheitsorganisation WHO abstützen.