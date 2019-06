Aus dem Jenseits grüsst Kleinbauernchef René Hochuli

Und nicht nur das haben die Abgeordneten vergessen. In den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts war die Schweizer Agrarpolitik nämlich schon mal in einer aussichtslosen Situation angelangt, und ein Kleinbauernführer namens René Hochuli versuchte verzweifelt, etwas zu ändern. Seine Initiative war ebenfalls radikal. Und auch sie wurde nicht ernst genommen. Einen Gegenvorschlag gabs auch damals nicht.

Ein Teil der schweizerischen Agrargeschichte

Im Juni 1989, also vor ziemlich genau 30 Jahren, wurde die sogenannte Kleinbauern-Initiative äusserst knapp mit 49 Prozent Ja-Stimmen und acht zustimmenden Ständen abgelehnt. Der Schweizerische Bauernverband in Brugg und die Agrarbehörden in Bundesbern wurden im Mark erschüttert. Und in der Agrarpolitik blieb kein Stein auf dem andern. Jedenfalls hätten die nachfolgenden Umwälzungen kaum grösser sein können, wenn die Initiative angenommen worden wäre. Das alte agrarpolitische System wurde förmlich geschleift.

René Hochuli hat seinen grossen Erfolg nicht mehr erlebt. Er war zwei Monate vor der Abstimmung verstorben. Der charismatische Kleinbauer aus Reitnau aber gehört seither zur schweizerischen Agrargeschichte, auch wenn sich die heutige Bauernverbandsspitze offenbar nicht mehr an ihn erinnern mag und den Nationalrat von ihrer Vergesslichkeit überzeugen konnte. Immerhin bleibt die Hoffnung, dass das Erinnerungsvermögen des Ständerats ein bisschen besser ist und dieser den Gegenvorschlag wieder auf den Tisch holt.