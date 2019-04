Apps und Internetseiten von SRF lahmgelegt

Aufgrund technischer Probleme können wir die Medienkonferenz von @1886_gc_zuerich nicht übertragen. Wir halten euch aber hier auf Twitter auf dem Laufenden. #srffussball — SRF Sport (@srfsport) April 9, 2019

Grund für die Panne sei eine «defekte Netzwerkkomponente», schreibt SRF auf Twitter. «Die Spezialisten arbeiten unter Hochdruck an der Behebung des Problems.» Vom Ausfall betroffen sind weite Teile der Internet-Dienstleistungen der SRF-Muttergesellschaft SRG SSR, wozu auch die Mobile-Apps gehören. Das Wetterradar von SRF Meteo zum Beispiel zeigt weder das aktuelle Wetter noch die milden Temperaturen an – sondern eine Nieselwolke, die heute Morgen kurz vor 6 Uhr über Zürich hinwegzog, wie Twitteruser @the_aeschli bemerkt hat.

Das #Wetterradar von @srfmeteo mag heute auch nicht so in die Gänge kommen. pic.twitter.com/dfvSQyl5tS — Marc Aeschlimann (@the_aeschli) April 9, 2019

In Mitleidenschaft gezogen wurde auch die Nachrichtenagentur Keystone-SDA: Sie hat seit dem frühen Morgen keine Artikel mehr ausgeliefert, was sich auf agenturlastigen Portalen wie Bluewin bemerkbar macht. Keystone-SDA ist betroffen, weil ihre Systeme auf einem Server der SRG-Tochtergesellschaft SwissTXT laufen, wie mehrere Quellen bestätigen.

In einer Medienmitteilung an ihre Kunden schreibt die Agentur: «Unsere IT arbeitet mit unseren externen Partnern mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Eine schrittweise Aktivierung der Dienste wird im Verlauf der kommenden Stunden erwartet.» Normalerweise verschickt Keystone-SDA zuverlässig Hunderte von Meldungen täglich. «Wir bedauern diesen aussergewöhnlich langen Ausfall unserer Systeme sehr und informieren Sie umgehend, sobald wir nähere Informationen haben», heisst es dazu in ihrer Kundenmitteilung.

Inzwischen scheint für das Serverproblem eine Lösung gefunden zu sein. Das schrieb die Nachrichtenagentur Keystone-SDA um 11.26 Uhr auf Twitter.

Die Netzwerkstörung bei @key_SDA_news ist behoben. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten und arbeiten mit Hochdruck daran, den Dienst nachzuholen und weiterzuführen. — Keystone-SDA news (@key_SDA_news) April 9, 2019

Noch sind die Dienstleistungen von SRF und Keystone-SDA jedoch nicht vollständig wiederhergestellt. Von SRF waren vorerst keine weiteren Auskünfte zur Serverpanne erhältlich. Offen ist damit, was die genauen Gründe für den Ausfall waren.