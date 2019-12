Antifa: Eine Gefahr für die freie Gesellschaft

Damit dies möglich ist, müssen die «Unterdrückten» in der Öffentlichkeit überpräsent sein, es muss ständig repetiert werden, dass die «patriarchalische» Gesellschaft, der Kapitalismus, die Liberalen, die Konservativen, die demokratischen Linken am Unheil unserer Welt schuld sind. An Lohnungerechtigkeiten, am Klimawandel, an Rassismus, an Sexismus und an Homophobie. Es sind nicht zwingend Menschen als Individuen, die sich der Diskriminierung anderer schuldig machen. Nein, es ist das «System». Oder eben «Repräsentanten» dieses «Systems» wie Mörgeli oder Köppel.

Weil die radikale Linke aber weiss, dass vor allem ältere Menschen, die realen Sozialismus erlebt hatten, oder Menschen, die keine Notwendigkeit in «revolutionärem Protest» sehen, sich ihnen nie anschliessen werden und in der Gesellschaft nach wie vor eine starke Stimme haben, werden diese Menschen eben denunziert oder von Diskussionen ausgeschlossen. Dies tut man, indem man ihnen jedwede Kompetenz abspricht, in irgendeiner Weise an einem Diskurs teilnehmen zu können. Weil dies angeblich nur diejenigen dürfen, die von der Gesellschaft «diskriminiert» werden. Also alle, ausser weisse, heterosexuelle Männer.

Ehemalige Antifa-Mitglieder wie Adrian Oertli aus der Schweiz oder der Australier Shayne Hunter beschreiben diese Bewegung eindrücklich. Bezeichnen sie als «Kult» oder «Sekte». Doch nur wenige Ex-Antifa-Mitglieder äussern sich öffentlich. Denn die Gruppierung versucht Abweichler so schnell wie möglich loszuwerden, um sie postwendend denunzieren zu können. Andere werden mit Druck in ihren Fängen gehalten.

Vor allem sozialer Druck spielt dabei eine grosse Rolle, weil diese linken Szenen alltagsübergreifend sind. Man geht miteinander in die Schule, die Uni, verkehrt in den gleichen Restaurants, lebt mit den Gleichgesinnten in einer WG und geht mit denselben Leuten an die gleichen Orte in den Ausgang. Man ist ständig zusammen und schaukelt sich hoch in ein kollektives Wehklagen über die vermeintliche Ungerechtigkeit der Gesellschaft. Das Leben in der Echokammer.

Überall «Opfer des Systems»

Man betreibt eine kollektive «Viktimisierung». Sieht überall Opfer des «Systems». Überall sind Ungerechtigkeiten. Was dazu führt, dass die Gruppenidentität die Individualität übertrumpft. Dies wiederum führt dazu, dass man sich selbst nicht mehr hinterfragt. «Mitglieder dieser Antifa-Szene reflektieren nicht mehr, sehen ihre eigenen schlechten Seiten oder ihre Schwächen nicht, sondern nur noch die Fehler im ‹System› und seinen Trägern», wie es der Aussteiger Shayne Hunter formuliert.