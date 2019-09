Amherd bringt die Jets voran

Die deutlichen Resultate widerspiegeln, dass die neue Verteidigungsministerin in der Sache überzeugt agierte. Die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz bestätigt, dass Amherd auf «sehr glaubwürdige Art und Weise» auftrete. Und Ständerat Joachim Eder (FDP, ZG) attestiert der neuen Verteidigungsministerin, überzeugend zu wirken, nicht zuletzt deshalb, «weil sie diese schwierige Vorlage unverkrampft angeht». Sie wirke bodenständig, und man nehme ihr ab, was sie sage.

Erreicht die CVP-Frau beim grössten Schweizer Rüstungsprojekt aller Zeiten mehr, als es ihre SVP-Amtsvorgänger Ueli Maurer und Guy Parmelin vermochten? «Wir hatten bei der Vernehmlassung zur Jet-Beschaffung tatsächlich den Eindruck, die Kritik richte sich teilweise nicht gegen die Sache, sondern gegen die SVP», sagt SVP-Präsident Albert Rösti hierzu. Man sei SVP-intern darum auch zur Überzeugung gelangt, dass es Sinn mache, das Verteidigungsdepartement nach 23 Jahren einer anderen Partei zu überlassen. Amherd sei dazu geeignet, die politische Mitte hinter dem Rüstungsprojekt zu vereinen. Die SVP stehe so oder so hinter der Erneuerung der Luftwaffe.

Ist das Rüstungsprojekt mit Amherd am Steuerknüppel tatsächlich schwieriger zu bekämpfen, auch aus Sicht von Armeegegnern? Laut Lewin Lempert, Sekretär der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), geniesst Viola Amherd im Volk zweifelsohne mehr Sympathien als ihr Vorgänger Guy Parmelin. Dies zeigten die Umfragen. Insofern werde es für die GSoA kaum einfacher, das Projekt an der Urne zum Absturz zu bringen. Chancenlos sei man deswegen aber nicht, denn das Stimmvolk werde über den «zweifelhaften Inhalt dieses überteuerten 6-Milliarden-Projekts» abstimmen und nicht über die Bundesrätin. Hoffnung macht Lempert etwa das Beispiel des in Umfragen beliebten Bundesrats Alain Berset (SP). Dessen Rentenvorlage sei vom Stimmvolk auch bachab geschickt worden.

Gegegenschäfte verteuern Jets

Für eine kontroverse Diskussion sorgte gestern das Thema Gegengeschäfte. Hintergrund ist dabei eine Kehrtwende des Bundesrats. Noch im Mai letzten Jahres hatte er beschlossen, bei der Totalerneuerung der Luftverteidigung 100 Prozent des Kaufpreises im Inland zu kompensieren. Und noch im Dezember 2018 bekräftigte er, dass ausländische Rüstungslieferanten der Schweizer Industrie Gegengeschäfte von 100 Prozent offerieren müssen. Doch dann, auf Antrag Amherds, hat die Regierung in neuer Zusammensetzung entschieden, bloss 60 Prozent der 6 Milliarden Franken, welche die neuen Kampfjets kosten sollen, zu kompensieren. Verzichten will der Bundesrat auf sogenannt indirekte Gegengeschäfte, bei denen ausländische Rüstungsfirmen anderen Schweizer Firmen Aufträge verschaffen. Es sind diese Gegengeschäfte, auch Offset-Deals genannt, die im vorliegenden Fall die Kampfjets verteuern; die Jet-Anbieter müssen Provisionen zahlen, um der Schweiz überhaupt solche indirekten Kompensationsgeschäfte ermöglichen zu können. Dafür aufzukommen hat am Schluss die Schweiz als Käuferin, mit Steuergeldern.

Trotz guter Noten für die CVP-Bundesrätin und klaren Abstimmungsausgangs im Ständerat ist die Beschaffung gerade auch mit Blick auf die Frage der Gegengeschäfte noch keineswegs beschlossene Sache. Anita Fetz ist überzeugt, dass die bürgerliche Mehrheit im Ständerat den Gegnern eine Flanke eröffnet hat, die es erlaubt, erfolgreich zu attackieren. Fetz sagt, das Festhalten an einer 100-prozentigen Kompensation, wie es der Rat gegen den Willen von Bundesrat und Viola Amherd beschlossen hat, schade dem Projekt enorm. Sie selbst werde gegen die Beschaffung antreten, auch nach ihrem Rücktritt, sollte das Parlament am Schluss tatsächlich an einer vollständigen Kompensation festhalten. Diese würde die Beschaffung um bis zu eine Milliarde Franken verteuern, schätzt Fetz. Es komme nicht nur auf die Bundesrätin an, sondern auf den Inhalt der Vorlage, sagt sie.