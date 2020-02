Achtung, diese Leute wollen Sie bei der Crypto-Affäre irreführen!

«Minerva» war die wahrscheinlich dreisteste und folgenreichste Spionageoperation, an der die Schweiz je beteiligt war. Die manipulierten Chiffriergeräte der Zuger Crypto AG beeinflussten den Gang der Weltgeschichte – in manchen Fällen vielleicht zum Guten, in anderen zum Teuflischen (hier lesen Sie, wie die Spionage-Affäre ein neues Licht auf zahlreiche historische Ereignisse wirft). Vor neun Tagen ist die Operation aufgeflogen, und es sind noch sehr viele Fragen unbeantwortet. Doch Schweizer Politiker und Publizisten sind bereits dabei, die Geschichte kleinzureden, sie zu verharmlosen, sie unter den Teppich zu kehren.