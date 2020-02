862 Menschen sind mit Exit aus dem Leben geschieden

862 Menschen haben sich im vergangenen Jahr für einen Freitod mit Hilfe von Exit entschieden. Das sind 43 weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig verzeichnet der Verein über 12'000 neue Mitglieder.

Die Aufteilung nach Geschlechtern bei den Freitodbegleitungen blieb 2019 etwa gleich wie im Vorjahr, wie Exit am Montag mitteilte. So waren 59 Prozent der Verstorbenen Frauen und 41 Prozent Männer. Das Durchschnittsalter betrug 78,2 Jahre. 85 Prozent der Menschen starben in ihrem Zuhause, die übrigen in Heimen oder in einem Sterbezimmer.