30 Jahre für 5G-Ausbau? Bericht dürfte Grenzwert-Debatte auslösen

Zudem sind zwei Volksinitiativen lanciert worden, welche den Bau von Mobilfunkanlagen erschweren oder die Betreiber zur Kasse beten wollen, sollte dereinst festgestellt werden, dass Handystrahlung in breitem Masse schädlich ist. Drei weitere Volksinitiativen sind in Vorbereitung. Es ist also davon auszugehen, dass das Schweizervolk das letzte Wort haben wird, wie die Zukunft des Mobilnetzes hierzulande aussehen soll.

Wie gesundheitsschädigend taxiert die Arbeitsgruppe 5G?

Die Einführung des neuen Standards hat heftigen Widerstand generiert, befürchtet werden negative Auswirkungen auf die Gesundheit bis hin zu einer Häufung von Krebserkrankungen. Es war zwar nicht Aufgabe der Arbeitsgruppe, diese Frage abschliessend zu klären. Dennoch fasst sie die Erkenntnisse der Wissenschaft zusammen. Demnach lässt sich sagen, dass das Handy direkt am Ohr weit gefährlicher ist als die Bestrahlung durch die Antennenstandorte. So ist die Belastung am stärksten in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo viele Menschen ihr Handy im Einsatz haben. Der Vorteil der 5G-Technologie: Sie strahlt weniger stark vom Endgerät ab als ältere Technologien. Insgesamt wird die krebserregende Wirkung durch nicht ionisierende Strahlung gleich wie 2014 als begrenzt beurteilt.