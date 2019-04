1500 nehmen in Bern an Velodemo für Klimaschutz teil

Bereits am 12. April hatte die Studierendenschaft der Universität Bern (SUB) den Klimanotstand ausgerufen. Damit wollen die Studierenden erreichen, dass Massnahmen zur Nachhaltigkeit innerhalb der Uni umgesetzt werden. Forderungen seien die Reduktion von CO2-Emissionen sowie die Nachhaltigkeit in Lehre und Forschung, in den Mensen und Cafeterien sowie im Wohnraum.

Die Ausrufung des Klimanotstandes, mit dem die Dringlichkeit des Klimawandels anerkannt wird, ist eine der Hauptforderungen der Klimastreik-Bewegung. Den Notstand bereits ausgerufen haben die Städte Basel, Olten und Delsberg.