Rohstoff-Fluch wird Reputationsfluch für die Schweiz

Wie im Spiegelbild zu diesem Rohstoff-Fluch ist die Schweiz als Holding-Sitzland von rund 500 internationalen Rohstoffkonzernen in einen «Reputations-Fluch» geraten. Denn es vergeht kaum eine Woche, ohne dass der weltgrösste, auf dem Papier «schweizerische» Bergbaukonzern Glencore mit Sitz im Tiefsteuerkanton Zug nicht wegen Korruption, Menschenschinderei oder Umweltvergiftung in Kritik gerät. Ebenso bringen die Oligarchen aus Russland, Ukraine, Kasachstan und den Scheichtümern, die vom Genfersee aus ihre weltweiten Konzerngesellschaften beherrschen, mit krummen Touren das Sitzland Schweiz laufend ins Gerede.

Wirtschaftsanwälte verweigern die Realität

Die Konzernverantwortungsinitiative Kovi, von 114 NGOs und 130 Unternehmen unterstützt, ist die Reaktion auf diesen Missstand und Imageschaden. Sie verlangt, dass der Mutterkonzern für Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen seiner Konzern-Tochtergesellschaften im Ausland mit Schadenersatzpflicht haften muss. Es gehört zum globalen Trend, dass Konzern-Muttergesellschaften für ihre Tochterfirmen im Ausland haften, wie wir es im Inland längst kennen. Auch die EU und diverse EU-Länder sehen unter bestimmten Umständen für ihre Konzerne solche Sorgfaltspflichten und Haftungsregeln vor.

Diesen globalen Trend wollen die Funktionäre und Wirtschaftsanwälte des Konzernverbandes Swissholdings und von Economiesuisse nicht wahrhaben. Mit Verbissenheit kämpfen sie wie Realitätsverweigerer gegen die Konzernverantwortungsinitiative Kovi wie auch gegen den gemässigten Gegenvorschlag, der vom Nationalrat bereits verabschiedet worden ist.

Mir kommt es vor wie beim Bank­geheimnis vor der Finanzkrise 2008, als man bei uns mit Sturheit und ­Denunzierungen das Steuerflucht­geheimnis verbissen verteidigte, obschon die zivilisierte Welt längst auf einen internationalen Austausch von ­Steuerdaten drängte.

Rechtsprofessor bekämpft seine eigene Idee

Eine recht skurrile Rolle spielt Karl Hofstetter, der Präsident der Swissholdings. Dieser Verband vertritt die Interessen der grossen Konzerne und buhlt auch um die zahlungskräftigen Rohstoffkonzerne als Neumitglieder. Hofstetter, der neben seinen Wirtschaftsmandaten als Titularprofessor an der Uni Zürich wirkt, plädierte noch 1995 in seiner Habilitationsschrift für «sachgerechte Haftungs­regeln für multinationale Konzerne», mit «Verantwortlichkeit von Mutter­gesellschaften im Kontext internationaler Märkte», so der Titel. Ausgerechnet auf diese Rechtsschrift beriefen sich die Initianten bei der Formulierung der Kovi. Heute bekämpft der gleiche Rechtsprofessor nicht nur die Initiative, sondern auch den moderaten Gegenvorschlag. Für solche Pirouetten professoraler «Wissenschaftsfreiheit» gilt einmal mehr: Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing’. Jedem Interesse sein Professor!