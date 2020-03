Ist der Muni als Preis für den Schwingerkönig noch zeitgemäss?

Letzte Woche wurde bekannt, dass der Muni Kolin, den Schwingerkönig Christian Stucki als Preis für seinen Sieg am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) 2019 in Zug erhalten hatte, geschlachtet werden musste. Er sei plötzlich aggressiv – oder wie man in bäuerlichen Kreisen sagt: «bösartig» – geworden und habe auf den Züchter losgehen wollen. Offenbar hatte der Stier den ganzen Rummel um ihn schlecht ertragen.