Die Politik erkennt das Gewerbe zu wenig an

Von den circa 4,5 Millionen Erwerbstätigen in der Schweiz arbeiten fast 3 Millionen in kleinen und mittleren Unternehmen, also in Gewerbebetrieben. Die Statistik für 2016 besagt, dass es 584624 solche Unternehmen gab. Diese Zahlen zeigen, dass das Gewerbe eine tragende Säule der Wirtschaft ist. Die volkswirtschaftliche Leistung der Gewerbebetriebe ist enorm.