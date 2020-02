Nationalrat will Bundesräte zu Crypto befragen

Nun werden die Bundesräte in der Crypto-Affäre befragt: Das Büro des Nationalrats hat am Freitagnachmittag beschlossen, am 2. März eine Anhörung abzuhalten. Erst danach will es entscheiden, ob es die Forderung nach einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) unterstützt. Eine solche hatte SP-Fraktionschef Roger Nordmann am Mittwochnachmittag in Form einer Parlamentarischen Initiative eingereicht.