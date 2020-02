Cryptoleaks: Jetzt untersucht die Geheimdienstaufsicht

Das sechsköpfige Gremium will insbesondere untersuchen, was an den Vorwürfen gegen die Behörden dran ist. Wer wusste seitens des Bundes Bescheid, dass die Crypto AG ab 1970 vom CIA und dem deutschen Bundesnachrichtendienst kontrolliert wurde und manipulierte Geräte an die halbe Welt verkaufte? Nur der Nachrichtendienst? Waren auch Chefbeamte im Bild? Oder sogar Bundesräte? Letzteres suggerieren die CIA-Dokumente, die in den letzten Tagen auszugsweise publik wurden. Sie belasten insbesondere Alt-Bundesrat Kaspar Villiger. Villiger weist die Darstellung aus dem CIA-Bericht zurück. (Zur Recherche: Das steht in den CIA-Dokumenten über Villiger)

Dass ausländische Nachrichtendienste die Schweizer Firma Crypto über Jahrzehnte hinweg für das Ausspionieren von Drittstaaten benutzt haben, zieht die GPDel nicht in Zweifel: Dieser Sachverhalt werde durch diverse Reaktionen in den dafür verantwortlichen Staaten grundsätzlich bestätigt, sagte Heer.

«Keine einzige Reaktion»

Betroffene Staaten haben offenbar bisher nicht reagiert: «Wir haben bis heute keine einzige Reaktion von potenziell betroffenen Staaten», sagte Bundesratssprecher André Simonazzi am Rande einer Medienkonferenz. Er verwies weiter auf die Untersuchung, die der Bundesrat bei alt Bundesrichter Niklaus Oberholzer in Auftrag gegeben hat. Die GPDel begrüsst den Schritt. Sie hält aber auch fest, dass dieser in der Öffentlichkeit und in der Politik als ungenügend erachtet werde. Zur Rolle der Schweizer Behörden habe der Bundesrat bisher nicht Stellung genommen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Mit ihrer Inspektion will die GPDel als Oberaufsicht über die Nachrichtendienste und die Geheimbereiche des Bundes vor allem Berührungspunkte von Bundesstellen mit ausländischen Nachrichtendiensten in dieser Sache untersuchen. Sie will sich dabei mit Oberholzer koordinieren und fordert, dass der alt Bundesrichter uneingeschränkten Zugang zu allen Archivbeständen erhält. Mit Blick auf die Anhörung von Personen, die im Dienst des Bundes stehen oder standen, macht sie indes Vorrang geltend.

Gleiche Informationsrechte wie PUK

Zur Diskussion steht auch die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK). Als schärfstes Instrument des Parlaments kann eine PUK bei Vorkommnissen von grosser Tragweite eingesetzt werden. Bei den Informationsrechten gibt es indes keine Unterschiede: Die PUK und die GPDel verfügen über dieselben Befugnisse. Sie können alle notwendigen Informationen und Dokumente verlangen, auch Protokolle von Bundesratssitzungen und geheime Unterlagen.