Corona-Krise: Durchatmen und Fakten checken

Bei jeder Grippe geht man in Ländern mit gut ausgebautem Gesundheits­system von einer Sterblichkeit von geschätzten 0,5 Prozent aus. Jetzt liegt die Letalität nur mässig über der Influenza – allerdings sind hier die Angaben noch ungenau und schwanken in Europa von Land zu Land. Doch etwas ist überall gleich: Fast alle Verstorbenen sind alt und leiden an mehreren Krankheiten, von denen jede ebenfalls tödlich hätte verlaufen können.

Irgendwann wird ein neues Virus auftauchen. Wollen wir dann jedes Mal unsere Wirtschaft kaputt machen und das gesellschaftliche Leben lahmlegen?

Es gab und wird immer wieder ­aggressive, dramatische Influenzawellen geben. Doch jetzt wird der Mensch in Obhut genommen, unter grosser Anteilnahme in seine Wohnung verbracht, der Hilfe versichert und bekommt den schönsten Käfig gleich neben einem kleinen Eisbären. Der Gesundheitsdirektor übernimmt die Patenschaft. Und alles wird gut. Doch viele Menschen wollen das gar nicht. Sie wollen sich lieber dem Risiko aussetzen, zu sterben, als in Fremdbestimmung alt zu werden. Ist das jetzt in unserer Demokratie nicht mehr möglich?

Schauen wir uns nochmals einige Fakten an: Die Zahl der Erkrankten in der Schweiz ist auf rund 4000 ­gestiegen. Bisher sind 33 Personen gestorben. Die Dunkelziffer ist gross, da nicht alle Verdachtsfälle getestet werden können. Es könnte also sein, dass viel mehr Menschen infiziert und auch schon erkrankt sind. Die vielen milden und unerkannten Verläufe von Corona-Infizierten tauchen ja in keiner Statistik auf. Dann wären auch die Sterblichkeitszahlen sehr gering.

Gemäss der deutschen Virologin Ulrike Protzer sind die Sterblichkeitszahlen ähnlich wie bei einer durchschnittlichen Grippesaison. Betroffen sind zumeist Menschen aus Risikogruppen wie Krebskranke in Chemotherapie, alte Menschen und solche mit Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auf Diabetes zurückgehende Organschäden. Nochmals: Dieses Virus ist nicht zu unterschätzen, und es ist zweifellos wichtig, seine Verbreitung einzudämmen. Jeder Mensch, der daran stirbt, ist ein Todesfall zu viel. Und was in Italien abgeht, ist tatsächlich ein Drama.

Ich gehöre mit meinen 63 Jahren selber schon fast zur Risikogruppe. Ich hatte vor zwei Jahren eine Lungenentzündung durchgemacht, und trotzdem – ich bin überzeugt, dass Krankheit und auch Tod zum Leben gehören. Mich stören die Allmachtsfantasien von Behörden und Wissenschaft und der Anspruch, dieses Virus sofort aus der Welt zu schaffen und jeden ­Menschen davor zu schützen. Mich stört es auch aus dem Grund, weil ich nicht glaube, dass das gelingt. Ich glaube vielmehr, es wird ein treuer Begleiter werden, der immer wieder mal auftaucht und seine Zähne zeigt. Vielleicht gibt es mal einen Impfstoff, okay. Doch es wird ein neues Virus auftauchen. Wollen wir dann jedes Mal unsere Wirtschaft kaputt machen und das gesellschaftliche Leben lahmlegen?