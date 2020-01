Bund will blockierten Schweizern in Wuhan Heimreise ermöglichen

Die USA, Japan, Deutschland und Frankreich haben in den letzten Tagen angekündigt, dass sie ihre Bürger aus der chinesischen Quarantäne-Stadt Wuhan zurückholen will. Beim Bund war man bisher zurückhaltender. Man habe Kontakt zu den Schweizern in der Region, erklärte das Aussendepartement (EDA) am Montagabend. Die Verbliebenen wollten Wuhan aber nicht verlassen.