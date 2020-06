Abo Kommentar zur Transparenz im Ständerat Wer grosse Reden schwingt, soll auch zu seinen Entscheidungen stehen

Trotz einem mittleren Shitstorm will der Ständerat seine Abstimmungsresultate nicht veröffentlichen. Stattdessen wird er in der Sondersession per Aufstehen abstimmen. Echte Transparenz sieht anders aus.