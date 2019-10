Umwelt- oder Machtpolitik?

Ein weiteres Beispiel: Statt epischer Diskussionen über gesetzliche Abgaben auf Flugtickets könnte auf Freiwilligkeit gesetzt werden. Weshalb nicht im Schulterschluss mehrerer Parteien die drei Landesflughäfen mit insgesamt mehr als 50 Millionen Passagieren einladen, einfache ­Möglichkeiten für freiwillige Ticket-Abgaben einzurichten? Bei Nichtfunktionieren könnte immer noch ein Gesetz beschlossen werden.

Würden alle Flugreisenden freiwillig zehn Franken bezahlen, kämen 500 Millionen Franken zusammen. Mit diesem Geld könnten Massnahmen zur Senkung des CO2-Ausstosses oder Aufforstungsprojekte in Afrika, Südamerika oder Asien finanziert werden. Vielleicht könnte man sich auch interfraktionell einigen, bestehende Abgaben auf Benzin, Heizöl oder Strom nicht wie bisher an die Bevölkerung zurückzugeben, sondern direkt zur Klimaverbesserung einzusetzen.

Es gibt in der Energiepolitik «tief hängende Früchte»; gemeinsam könnten sie rasch geerntet werden. Erwartet die Bevölkerung Kämpfe um Macht oder Taten zugunsten des Klimas? Das Gerangel um einen Bundesratssitz generiert zwingend neue Gegnerschaften. Wir, unsere Umwelt und das Klima brauchen aber neue Allianzen.