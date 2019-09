Transsexuelle in der Armee? Ja bitte!

Die 20 Minuten Redaktion traf Christine Hug beim Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere zu einem Video-Interview. (Video: S. Brazerol)

Nun: Ich kenne die erzkonservativen Facetten der Armee und ihrer Vertreter. Missmut zeigen sie nun aber nur hinter vorgehaltener Hand. Schliesslich hat der Chef der Armee den Entscheid von Bataillonskommandant Hug begrüsst. Man muckt nicht gegen seine Vorgesetzten auf. Erstaunen bis Verwunderung bis Kritik dürfte dieser Entscheid in den besagten Kreisen hervorgerufen haben. Man nimmt ein «Umdenken» in der Armeeführung wahr. Es ist auch an der Zeit.

Ich sehe keinen Grund und kenne auch keine Studie, die belegen würde, dass Transfrauen nicht in der Verfassung sein sollten, eine Kampftruppe zu kommandieren.

Die Armee kann die Vielfalt in unserem Land nicht derart wiedergeben wie es die Gesellschaft tut. So muss die Armee in ihrem Wesen Ansprüche stellen, die nicht mit jedem Menschen vereinbar sind. Auch verfügt nicht jeder über die notwendige körperliche oder psychische Verfassung, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Trotzdem: Wer diese Ansprüche erfüllen kann oder erfüllen will, dem darf die Tür nicht vor der Nase zugeschlagen werden. Wie der scheidende Armeechef Philippe Rebord richtig sagt, ist die Sicherheit des Landes das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft aufbaut. Ebendieser Gesellschaft gehören auch Menschen wie Christine Hug an. Weshalb sollte also Trans­sexuellen verwehrt werden, im Ernstfall das ultimative Opfer für unser Land zu bringen? Ich sehe jedenfalls keinen Grund und kenne auch keine Studie, die belegen würde, dass Transfrauen nicht in der Verfassung sein sollten, eine Kampftruppe zu kommandieren.

Leider wurde erst kürzlich erneut so geurteilt. Militärärzte verweigerten einem 21-jährigen Transmann, einer Frau, die zum Mann wurde, aus dem Waadtland den Dienst. Er hat Rekurs gegen diesen Entscheid eingereicht. Gut so. Hoffentlich ermutigt Christine Hugs Coming-out weitere Trans­sexuelle dazu, ihr Recht, Wehrdienst zu leisten, durchzusetzen. Denn der Zweck unseres Milizsystems muss sein: Wer Bürger dieses Landes ist, soll es auch verteidigen dürfen