Schweizer Neutralität: Vorwiegend Folklore

Welch ein Aufreger. Bei der Crypto-Affäre glaubt man sich in einem Agententhriller von John le Carré wiederzufinden. Wer was wann gewusst oder eben nicht gewusst hat, wird eine parlamentarische Untersuchung hoffentlich ans Licht bringen.

Interessant ist dabei auch die ­Debatte über den Stellenwert der schweizerischen Neutralität, die jetzt beginnt. Immerhin steht sie als Gebot in der Bundesverfassung. Die Chef­redaktorin des «Tages-­Anzeigers» beurteilt die Crypto-­Affäre in Bezug auf die Neutralität als «das Ende der Illusionen» (BaZ 19.2.). Und die «NZZ am Sonntag» titelte: «Die Schweiz war im Kalten Krieg keineswegs neutral» (16.2.).